Trombosis en las piernas provoca dolor e inflamación que requieren atención médica inmediata

La trombosis ocurre cuando se forman coágulos anormales dentro de los vasos sanguíneos e impiden la circulación normal. El doctor Mariano Chávez explicó que el dolor y la inflamación repentinos en una pierna constituyen señales de alerta.

La trombosis venosa afecta con mayor frecuencia las piernas, donde puede alterar el flujo sanguíneo. La aparición de una extremidad más inflamada que la otra, acompañada de dolor y cambios de coloración, requiere atención urgente.

A diferencia de la coagulación normal, que ayuda a detener el sangrado de una herida, este proceso ocurre en zonas donde no debería formarse un coágulo.