Tribunal Supremo Electoral aprueba prueba de tinta indeleble para los comicios de 2027

El Tribunal Supremo Electoral realizó la prueba de calidad de la tinta indeleble para las elecciones del veintiocho de febrero de 2027. Más de nueve mil unidades del material ya se encuentran en manos de la institución electoral.

Varias personas participaron en la prueba y sumergieron uno de sus dedos en la tinta para verificar su funcionamiento.

Los voluntarios esperaron dos minutos para que la tinta secara y observaron cómo cambiaba de color con el paso del tiempo. Luego se les consultó si presentaban algún tipo de irritación en la piel durante el proceso.

Una vez seca la tinta, se inició el proceso de verificación con treinta y ocho solventes seleccionados de manera aleatoria. Los participantes eligieron productos como jabón líquido y crema corporal para intentar retirar la marca.