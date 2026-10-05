Tres percances viales dejan heridos en distintos puntos del país

Tres percances viales dejaron personas heridas en distintos puntos del país y movilizaron a los cuerpos de socorro. Uno de ellos ocurrió en el bulevar del Ejército, en las inmediaciones de la colonia 22 de Abril, donde una motociclista resultó lesionada tras derrapar mientras intentaba esquivar un bache.

Comandos de Salvamento acudió al lugar, le brindó asistencia prehospitalaria, la estabilizó y posteriormente la trasladó a un centro hospitalario.

Otra emergencia se registró en la Quinta Avenida Sur y Décima Calle Oriente, en Santa Tecla, donde una persona quedó atrapada dentro de su vehículo tras un percance vial.

Los equipos de rescate utilizaron herramientas especializadas para liberarla; posteriormente, fue estabilizada y trasladada a un centro hospitalario.