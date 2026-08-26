Tres lesionados tras caer árbol en centro de gobierno

Son segundos después cuando compañeros ayudan a tres hombres que resultaron con graves lesiones, luego que ramas de gran tamaño cayeran sobre ellos, este accidente ocurrió en la sede central del Ministerio de Trabajo, pero los árboles estaban dentro de la Asamblea Legislativa, las imágenes muestran la magnitud del hecho.

Un auxiliar de los que realizan los trabajos dentro del órgano de estado relato como ocurrieron los hechos.

Una comisión de inspección de trabajo trató de ingresar a la Asamblea Legislativa, pero el acceso les fue negado.

La respuesta del personal de seguridad del congreso aseguraba que policías y una delegación legislativa llegó al ministerio, pero el ingreso también fue denegado.

Este generó fricciones entre Rolando Castro y el órgano legislativo, criticando la similitud de los comunicados, MC Constructores SA. de CV., asumirán la responsabilidad total, mientras que la asamblea aseguró que colaborará con el Ministerio de Trabajo para las investigaciones, castro en su publicación de redes sociales sostuvo que harán todo basándose en la ley no sin antes criticar la acción de la seguridad del recinto legislativo.

La dirección jurídica de trabajo aseguró que no habían sido notificados del riesgo que implicaban las labores, no descartaron cometimiento de delitos.

La caída de los árboles también causó daños en vehículos del estado y en una caseta, al cierre de esta nota las afectaciones no habían sido cuantificadas.