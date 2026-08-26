Tres heridos tras caída de árbol en el centro de gobierno genera fricción entre instituciones

Tres hombres resultaron gravemente lesionados luego de que ramas de gran tamaño cayeran sobre ellos en la sede central del Ministerio de Trabajo, en un accidente que generó fricciones entre esa cartera y la Asamblea Legislativa, donde se encontraban los árboles.

El auxiliar de obras relató que un trueno derribó un árbol y otro quedó suspendido, con ramas que impactaron el área del ministerio.

Una comisión del Ministerio de Trabajo intentó ingresar a la Asamblea para inspeccionar, pero el acceso le fue denegado.

Ambas instituciones se acusaron mutuamente de obstaculizar la inspección.