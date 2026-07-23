Tres extranjeros enfrentan juicio por narcotráfico

Tres extranjeros acusados de transportar más de 1,300 kilogramos de cocaína en aguas salvadoreñas, con un valor superior a los 33 millones de dólares, enfrentan juicio por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Los imputados fueron detenidos por la marina nacional, cuando navegaban a 600 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, en San Luis La Herradura, La Paz Centro. De acuerdo con la investigación fiscal, se transportaban en una embarcación de bajo perfil o semisumergible.

Durante el juicio, la Fiscalía busca presentar prueba documental, pericial y testimonial con la que busca demostrar la responsabilidad de los acusados y solicitar la pena máxima por el delito de tráfico ilícito de drogas ante el tribunal segundo contra el crimen organizado de San Salvador.