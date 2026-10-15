Tres de cada cinco mujeres enfrentan acoso laboral en El Salvador, según estudios citados por una periodista del país. El acoso puede manifestarse a través de humillaciones, amenazas o conductas de carácter sexual que afectan la integridad y la dignidad de la trabajadora.

Una especialista explicó que el acoso psicológico es muy común en los espacios laborales y se expresa mediante gritos, humillaciones en público, aislamiento, sobrecarga deliberada de tareas y vigilancia excesiva.

El acoso sexual, aunque menos denunciado, se manifiesta a través de comentarios sobre el cuerpo, insinuaciones, contacto físico no deseado y propuestas a cambio de conservar el empleo. Una víctima relató que un hombre la agarró de los brazos, la abrazó, le dio besos en el cuello y le tocó con sus genitales.