Travis Barker y Kourtney Kardashian revelan que sufrieron un aborto espontáneo en 2021

Travis Barker y Kourtney Kardashian hablaron por primera vez con detalles sobre el aborto que la empresaria tuvo en 2021, una experiencia ocurrida antes de que finalmente se convirtieran en padres de Rocky, y que forma parte de un documental sobre la vida del baterista que se estrena este 13 de agosto.

La pareja decidió abrir una puerta que durante años mantuvieron cerrada, y Travis explicó que sintieron que era el momento de compartir públicamente uno de los episodios más dolorosos de su historia como pareja.

La confesión ha generado gran repercusión mediática, puesto que la relación entre ambos ha sido seguida de cerca por los medios de espectáculos y sus seguidores desde que iniciaron su romance en 2021.

El documental ofrece una mirada íntima a la vida del baterista de Blink-182, incluyendo este capítulo personal que la pareja decidió hacer público después de años de silencio.