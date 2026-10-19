Tratamientos para el Síndrome de Ovárico Metabólico Poliendocrino

Una de cada diez mujeres en el mundo padece un trastorno hormonal. Esto se caracterizan por ciclos menstruales irregulares, con mucho dolor y problemas de infertilidad. El síndrome ovárico metabólico poliendocrino es uno de ellos, quienes lo padecen deben de someterse a múltiples tratamientos.

La Organización Mundial de la Salud estima que afecta a entre el 10% y el 13% de las mujeres en edad reproductiva y que hasta el 70% de quienes lo padecen en el mundo podrían no estar diagnosticadas. Una dieta no cura la enfermedad, sin embargo, puede ayudar a controlar los síntomas y la salud metabólica.

Los especialistas aseguran que existen muchos mitos sobre cómo tratarlo y recuerdan que cada caso es diferente. Por ello es necesario realizar diagnósticos para cada persona según la necesidad de su cuerpo, pero es importante cambiar el estilo de vida, tratamientos farmacológicos y complementos nutricionales.