Transportistas alertan por nuevo aumento en precio de gasolina

Los precios de los combustibles experimentarán un aumento de hasta 17 centavos por galón a partir de esta semana, el ajuste más pronunciado en las últimas cinco quincenas, justo en el momento en que miles de familias se desplazan durante el período vacacional.

Con esta actualización, los precios de referencia en la zona central quedarán establecidos en $4.91 para la gasolina superior y $4.59 para la regular, un golpe directo al presupuesto de conductores y transportistas que ya enfrentan un alto costo de vida.

Un conductor de plataforma digital, relató que cada tres días debe llenar su tanque para realizar los 15 viajes diarios que le permiten subsistir, mientras otros automovilistas consultados manifestaron su preocupación por el impacto de estos incrementos en sus finanzas.