Transporte gratuito para pacientes con cáncer

Es la ruta 305 de Transportes Fuentes, que hace su recorrido de San Francisco Gotera a San Salvador, este mes de octubre se unieron por otro año a la lucha contra el cáncer, dándole transporte gratuito a los pacientes y un acompañante que viajen a la capital a realizar el tratamiento.

Kenny Guzmán es una de las beneficiadas con este servicio, pues dos veces por semana debe viajar a San Salvador para que su hija reciba tratamiento contra la leucemia. Asegura que no solo se ahorra varios dólares sino que siente apoyo con este tipo de medidas.

Para acceder a este beneficio es recomendable reservar con anticipación para que le asignen y aseguren su asiento, aunque también puede subir a la unidad en el camino.

Los encargados de la ruta ofrecen comodidad y seguridad en cada viaje, incluso los motoristas están listos para atender a quien lo necesite, incluso en medio de alzas por el combustible.

En 2025 lograron beneficiar a 40 personas, cifra que esperan incrementar este mes. Si usted desea hacer uso de este servicio puede contactarlos al 7868-3518 o seguirlos en sus redes sociales en Facebook y TikTok.