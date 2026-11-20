Canal 12 y Canal 11 siguen innovando y dan un salto a lo digital con transmisiones en alta definición que permitirán disfrutar del contenido con una mejor imagen, mejor sonido y mayor calidad de recepción. Este paso a la modernización implicó varios cambios, pero con un solo objetivo, satisfacer a la población.

Con la señal digital, la Red Salvadoreña de Medios ofrece nuevas experiencias para la teleaudiencia y una interacción más cercana con el espectador.

La señal full HD es libre, gratuita y ya está disponible bajo el estándar ISDB-TV que viene integrado en la mayoría de nuevos televisores o en equipos de conversión.

Para ver Canal 12 en full HD solo debe sintonizar la frecuencia 12.1 en su televisor o caja convertidora, y la 12.2 para la programación de Canal 11 en full HD. De igual manera podrá seguir disfrutando de las señales tradicionales en los canales 11 y 12 en todo el país.