Transición a la época seca

Estas condiciones han llevado a los agricultores a tomar medidas para asegurar las segundas cosechas del 2026 entre ellas el riego y la compra de semilla especial.

El comportamiento del clima genera expectativas entre los agricultores, quienes dependen de las condiciones del tiempo para planificar sus cultivos y prevenir posibles pérdidas. Sin embargo, los cambios en las lluvias también plantean retos para la disponibilidad de agua sobre todo para los que sembraron una segunda cosecha.

Pero ¿qué está provocando estas condiciones meteorológicas? ¿hasta cuándo se mantendrán y qué podemos esperar para las próximas semanas? El pronóstico meteorológico permitirá conocer la evolución de estos fenómenos y los posibles efectos para el país.

La transición hacia la época seca no significa que las lluvias desaparecerán de inmediato.

Ante esto especialistas hacen un llamado a los agricultores para que tomen medidas como tener reservorios para agua caseros, el uso de riegos y si han tenido pérdidas en los cultivos o necesitan apoyo con maquinaria para que se comuniquen con el 912 para solicitar una inspección de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.