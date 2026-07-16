Trámite para renovación y reposición del DUI en línea

Entre 2026 y el primer trimestre de 2027, alrededor de 1.7 millones de salvadoreños deberán renovar su Documento Único de Identidad, de ese total, unos 100,000 viven en Estados Unidos, para facilitar el proceso, el gobierno puso en funcionamiento la plataforma dui.sv, que permite completar el trámite en aproximadamente cinco minutos, en comparación con los cerca de 25 minutos que toma el procedimiento presencial en un Duicentro.

Los usuarios podrán actualizar su dirección, número telefónico, contacto de emergencia y fotografía, una vez finalizado el proceso, quienes residen en El Salvador deberán retirar su documento en el Duicentro seleccionado, mientras que los salvadoreños en Estados Unidos podrán recibirlo en su domicilio por un costo adicional de 20 dólares.

La plataforma estará disponible las 24 horas del día, el pago es en línea con tarjeta de crédito o débito, además, el sistema identifica automáticamente si el solicitante requiere una renovación o una reposición del documento.