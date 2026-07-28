¡Tragedia vial! Motociclista de 18 años fallece tras ser embestido por un conductor que huyó

Un motociclista de 18 años falleció tras ser impactado por un vehículo en la calle principal del cantón Plan del Pino, en Ciudad Delgado.

De acuerdo con las autoridades, el conductor responsable huyó del lugar tras el siniestro. Equipos de socorro acudieron para intentar auxiliar a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La Policía de Tránsito procesó la escena y cerró la arteria para realizar las investigaciones correspondientes, a fin de identificar al fallecido y dar con el paradero del conductor fugado.