Un hombre falleció al ser atropellado cuando intentaba cruzar la calzada en el cantón Joya de Cerén y Izalco (Sonsonate), según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

El conductor responsable huyó del lugar tras el impacto, obligando al cierre preventivo de un carril que generó congestión vehicular en la zona.

Agentes de Tránsito realizan pericias para identificar al vehículo involucrado, mientras la Fiscalía ya inició pesquisas para localizar al presunto responsable.

Este es el tercer atropello mortal registrado en esta vía durante los últimos seis meses, según registros de la PNC.