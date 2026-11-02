¡Tragedia en Florida! Jet privado se estrella y deja nueve muertos

Nueve personas murieron luego de que un jet privado se estrellara cerca de una zona residencial en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Tras el impacto, la aeronave se convirtió en una bola de fuego y provocó la muerte de todos sus ocupantes.

El avión involucrado era un Learjet 60 que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a las Bahamas.

De acuerdo con información preliminar, la aeronave estaba registrada a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada.