Tragedia en Alcatraz: Un muerto y tres desaparecidos tras volcamiento de barco

Una persona falleció y otras tres permanecían desaparecidas luego de que un barco con 20 ocupantes volcara cerca de la isla de Alcatraz, frente a la costa de San Francisco, informó el jefe de bomberos local tras recibir el aviso de una embarcación en llamas que activó los equipos de rescate.

Las autoridades confirmaron que 16 personas fueron rescatadas con vida mientras continúa la búsqueda de los tres desaparecidos, aunque por el momento no se ha precisado si el barco se dirigía a la isla, provenía de ella o navegaba por la bahía por otros motivos.

La isla de Alcatraz, que alberga una antigua prisión federal convertida hoy en una de las atracciones turísticas más importantes de la región, mantiene la atención de los equipos de emergencia en medio de esta tragedia.