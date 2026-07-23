Tragedia en Afganistán: inundaciones dejan al menos 20 muertos y más de 100 desaparecidos

Al menos 20 personas fallecieron, unas 80 resultaron heridas y más de 100 permanecen desaparecidas tras las inundaciones repentinas registradas en la provincia de Nuristán, en el este de Afganistán.

El portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán confirmó la cifra de víctimas a través de la red social X y señaló que las autoridades continúan evaluando los daños provocados por las precipitaciones.

Equipos del Departamento Provincial de Gestión de Desastres se trasladaron a las zonas afectadas para ejecutar labores de búsqueda y rescate.