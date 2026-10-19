Trabajo legislativo de los últimos meses

En cuatro meses y medio solo dos de las ocho comisiones de la Asamblea Legislativa han realizado más de 10 sesiones entre junio y octubre. La que más reuniones tuvo fue la comisión de hacienda y especial del presupuesto con un total de 15 convocatorias, en las que se abordaron temas como la incorporación de fondos a diferentes instituciones, suscripción de préstamos y aprobación de leyes transitorias

La comisión política, por otro lado, acumuló 13 reuniones; algunas de ellas fueron utilizadas para entrevistar a los aspirantes de la Corte de Cuentas de la República. La tercera comisión con más juntas realizadas es la de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno con un total de 9. En ellas se trataron temas como la ratificación de acuerdos internacionales.

Mientras que las comisiones de infraestructura y desarrollo territorial y niñez e integración social, acumularon seis sesiones cada una, sin embargo, hubo tres comisiones que tuvieron la menor cantidad de sesiones en cuatro meses y medio; hablamos de salud, agricultura y medio ambiente, seguridad nacional y justicia, y tecnología, turismo e inversión; con tan solo cuatro, dos y cinco reuniones respectivamente.

De acuerdo con el artículo 48 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, las comisiones sesionarán conforme a convocatoria que realice la presidencia de la Asamblea en la sesión plenaria correspondiente o fuera de ella de manera extraordinaria.