Trabajo de socorristas en el traslado de pacientes a centros médicos

Luis Guinea de Cruz Verde salvadoreña, realizando el primer procedimiento que se aplica durante una emergencia: la evaluación de los signos vitales, estos parámetros permiten determinar, en primera instancia, el estado del paciente y establecer si debe ser trasladado a una unidad de salud o a un hospital, según Guinea, esta valoración puede revelar información que no es evidente a simple vista.

En situaciones en las que la persona se encuentra inconsciente y requiere atención hospitalaria, pero se desconoce si cuenta con seguro social, los socorristas pueden utilizar sus documentos personales para obtener información que facilite el proceso de atención.

En el caso de los conductores que poseen licencia de conducir, el reverso del documento contiene información como el contacto para emergencias. Este dato puede ser utilizado por socorristas, paramédicos o personal hospitalario para notificar a los familiares sobre la condición del paciente, además, la licencia incluye el tipo de sangre, un dato que puede resultar útil durante la atención de una emergencia y ante la necesidad de una eventual transfusión.