Trabajo de la Comisión de Activos Digitales

Los negocios con activos digitales están regulados en el país, en un encuentro con más de 100 empresas se expusieron los beneficios de este ecosistema para facilitar las inversiones que además deben de cumplir reglas para prevenir el lavado de dinero. En solo tres años la comisión nacional de activos digitales habilitó más 630 millones en emisiones tokenizadas destinadas al rubro de la construcción.

La tokenización convierte acciones o propiedades, en registros digitales en blockchain. Se usa para comprar, vender y pagar más rápido, barato y con menos intermediarios. La comisión que funciona durante 2026 con un presupuesto asignado de 2.5 millones de dólares, habilitó desde 2023, 3,781 millones de dólares en activos digitales.

Hasta septiembre de 2026, la mayor parte del dinero registrado en este mercado corresponde a préstamos o deudas que fueron convertidos en activos digitales en total.