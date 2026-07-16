TPS para salvadoreños vence el 9 de septiembre y familias enfrentan incertidumbre

A menos de 60 días de que expire la actual prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos, el próximo 9 de septiembre, miles de familias permanecen en incertidumbre sobre su futuro migratorio.

La abogada experta en inmigración consultada por la red de noticias Salvavisión señaló que el Congreso estadounidense no ha actuado para brindar una solución permanente, aunque el presidente Donald Trump podría otorgar acción diferida o negociar con el presidente Nayib Bukele.

Actualmente, unos 232,000 salvadoreños están protegidos bajo el TPS, muchos de ellos con más de 20 años en el país, propietarios de viviendas y padres de hijos ciudadanos. La especialista recomendó a la comunidad buscar asesoría profesional y explorar alternativas como matrimonio con ciudadano o hijos mayores de 21 años.