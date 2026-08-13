TPS para salvadoreños finalizará el 9 de septiembre

El servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos informó que el Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños vence el próximo nueve de septiembre; un aviso que a criterio de abogados no es una terminación formal del TPS.

Los tepesianos que no habían recibido sus permisos de trabajo podrán seguir laborando hasta que finalice la vigencia del estatus, indicó ciudadanía e inmigración; una noticia positiva para quienes hace unos días un tribunal de Massachussets se los había cancelado.

La Alianza Nacional TPS estima que aproximadamente un 10% de compatriotas explora la posibilidad de migrar a Canadá en caso el TPS no sea prorrogado el 9 de septiembre; mientras que el resto podría continuar en Estados Unidos, pero de forma indocumentada.

A menos de un mes para que la vigencia del Estatus de Protección Temporal finalice, tanto organizaciones como abogados recomiendan a las personas buscar alternativas para regular su situación antes que el periodo de protección termine; pues podrían ampararse a otros procedimientos jurídicos para buscar la legalidad.