TPS impulsa economía de EE. UU. con $5,400 millones

Alrededor de 150 mil salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) aportan aproximadamente 5,400 millones de dólares a la economía de Estados Unidos y contribuyen con 1,500 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, según un informe de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

Muchos de ellos han vivido por más de 25 años en ese país, tiempo durante el cual han formado familias, adquirido viviendas y desarrollado negocios. El reporte destaca que la fuerza laboral se distribuye de la siguiente manera: 36 mil trabajadores en el sector de la construcción, 32 mil en mantenimiento de edificios y terrenos, 23 mil en transporte, 18 mil en manufactura y 12 mil en servicios de alimentación. Washington encabeza el aporte económico con 965 millones de dólares, seguido de Nueva York con 668 millones y Houston con 555 millones.

Una extensión del TPS podría beneficiar a los salvadoreños que permanecen amparados por este programa desde 2001. Además, permitiría mantener su aporte a la economía salvadoreña mediante las remesas familiares. Solo en 2025, estas superaron los 9 mil millones de dólares, equivalente a cerca del 24 % del producto interno bruto.