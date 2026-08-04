TPS en vilo: tribunal de EE. UU. definirá el futuro de miles de migrantes

Este 5 de agosto vence el plazo para que un tribunal federal de Estados Unidos emita una decisión definitiva sobre si se mantienen o se levantan las suspensiones temporales que protegen los permisos de trabajo de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). La resolución es esperada con incertidumbre por miles de migrantes que permanecen bajo este beneficio.

Evelyn Hernández, representante de la Alianza Nacional TPS señaló que beneficiarios, principalmente de las comunidades hondureña y nicaragüense, han perdido sus empleos porque sus empleadores exigen permisos de trabajo vigentes y no aceptan documentos que explican el estado actual de los litigios.

Voceros de la organización afirman que muchas familias enfrentan decisiones difíciles por las medidas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump.