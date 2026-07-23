Tos frecuente: cuándo es normal y cuándo debe preocuparte

La tos puede tener muchas causas diferentes, desde alergias y cambios bruscos de temperatura hasta reflujo gástrico o problemas respiratorios, y su intensidad y duración pueden ofrecer pistas sobre su origen.

Una tos ocasional suele ser normal, pero si se vuelve frecuente o afecta las actividades diarias, es recomendable buscar orientación médica para descartar afecciones más graves.

Para reducir la propagación de enfermedades respiratorias, es importante cubrirse la boca al toser, lavarse las manos con frecuencia y mantener los espacios ventilados.

Cuidar la salud respiratoria y prestar atención a los síntomas puede marcar la diferencia para prevenir complicaciones y sentirse mejor más rápido.

Los expertos recomiendan no ignorar una tos persistente y acudir al médico si se acompaña de otros síntomas como fiebre o dificultad para respirar.