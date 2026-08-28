Torneo Apertura 2026: FAS y Firpo protagonizan el partido más atractivo de la fecha

La Liga Mayor de fútbol de El Salvador disputa este fin de semana la séptima fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026, con seis partidos programados que incluyen el duelo estelar entre el vigente campeón FAS y Luis Ángel Firpo en el estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana, el domingo a las 5:30 de la tarde.

La jornada arranca este viernes en el estadio Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima, donde Municipal Limeño recibe a Isidro Metapán a las 4:00 p.m., mientras que C.D. Inca Aruba enfrenta a Cacahuatique en Sonsonate a las 6:00 p.m.

El sábado, Platense se mide a Internacional Santa Tecla en el Antonio Toledo Valle a las 3:30 p.m., y Alianza, que llega inspirado con dos victorias consecutivas, recibe a Atlético Balboa en el Nacional Las Delicias a las 7:00 p.m.