Tom Brady: el mariscal de campo con 7 anillos de Super Bowl y récords imbatibles

Tom Brady, considerado por muchos como el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL, nació en San Mateo, California, y fue seleccionado en la sexta ronda del draft de 2000 por los New England Patriots, donde construyó una carrera legendaria que incluyó 6 títulos de Super Bowl.

En 2020, se unió a los Tampa Bay Buccaneers y en su primera temporada conquistó su séptimo campeonato, convirtiéndose en el jugador con más anillos de Super Bowl en la historia.

Brady también estableció récords como la mayor cantidad de pases de anotación, yardas por pase y victorias como quarterback, y fue nombrado MVP en varias ocasiones. Tras anunciar su retiro en 2023, dejó un legado de disciplina y liderazgo que inspira a nuevas generaciones.