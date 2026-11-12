Tiroteo en el barrio Logan Circle de Washington deja un muerto y cuatro heridos

Una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas este jueves en un tiroteo en el barrio de Logan Circle, en Washington, cerca de la Casa Blanca. El sospechoso falleció por un disparo autoinfligido mientras se encontraba atrincherado en un apartamento de la zona.

Los testigos relataron que el individuo disparó a una persona en un gimnasio y luego salió del lugar. Después continuó disparando en el exterior, incluso hacia un estacionamiento.

Decenas de autos policiales, bomberos y coches blindados fueron movilizados en la ciudad tras el hecho. Videos publicados en redes sociales mostraban una fuerte presencia de agentes armados y calles acordonadas en el noroeste capitalino.

La policía confirmó que el sospechoso murió por un disparo autoinfligido mientras estaba atrincherado en un apartamento del sector.