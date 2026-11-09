Tiroteo en Cracovia deja al menos seis muertos y una decena de heridos

Al menos seis personas murieron y una decena resultó herida durante un tiroteo registrado en Cracovia, una de las principales ciudades de Polonia.

El ataque ocurrió el sábado, cuando un hombre irrumpió en un vehículo en la plaza principal del centro de la ciudad y comenzó a disparar contra los transeúntes.

La Policía informó que el responsable fue neutralizado por los agentes y resultó herido de bala. Entre las personas lesionadas también se encontraban varios efectivos policiales, según los primeros reportes de las autoridades.