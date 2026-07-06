Tiktoker Amy Olmedo es coronada reina de Santa Ana 2026

La tiktoker santaneca Amy Olmedo, conocida en redes sociales por formar parte de las «Amy Twins» junto a su hermana gemela, fue coronada anoche como la nueva reina de las fiestas patronales de Santa Ana 2026 en un concurso celebrado en la Asociación de la Feria Ganadera de la ciudad.

La joven creadora de contenido, que tiene gran popularidad en todo El Salvador, recibió la corona durante la velada que contó también con la presentación del cantante Nigga, quien amenizó el evento con su concierto.

Las fiestas julianas, como se conocen popularmente en honor a Santa Ana, contarán este año con un carnaval similar al de San Miguel, con orquestas musicales en las calles, además de la tradicional rueda y los puestos de comida típica como elotes locos, papitas y platos tradicionales.

La coronación marca el inicio oficial de las festividades patronales más esperadas por los santanecos, quienes desde ya se preparan para disfrutar de las actividades que incluyen desfiles, conciertos y eventos gastronómicos.