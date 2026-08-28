Tifón Saudel toca tierra en costa este de China con vientos de fuerza 12 y provoca evacuación masiva

El tifón Saudel, el decimoctavo de la temporada, tocó tierra en dos ocasiones este viernes en la costa de la provincia oriental china de Zhejiang, provocando fuertes lluvias y la evacuación de miles de residentes, según informó el Observatorio Meteorológico Provincial.

El primer impacto ocurrió a las 8:05 hora local en la costa de la ciudad de Fujian, bajo la jurisdicción de Taichung, con vientos sostenidos máximos de 35 metros por segundo (fuerza 12), y poco después, a las 9:10, el tifón impactó por segunda vez en la costa de la ciudad de Wenzhou, con vientos de 33 metros por segundo.

Shenzhen elevó su respuesta a emergencias por tifones al nivel más alto el jueves a las 20:00, y las autoridades han tomado medidas para garantizar la seguridad de las personas y las embarcaciones. El Centro Meteorológico Nacional emitió una alerta por tifón y pronosticó que la tormenta se desplazaría hacia el suroeste a 20-25 kilómetros por hora antes de debilitarse gradualmente.