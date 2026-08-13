Tiempo de calidad en familia fortalece vínculos y bienestar emocional

Encontrar tiempo para compartir en familia puede ser un desafío entre el trabajo y los estudios, aunque dedicar momentos diarios a la convivencia fortalece los vínculos afectivos y contribuye al bienestar emocional de todos los integrantes del hogar, según destacan los especialistas en salud mental.

No se necesitan grandes actividades o gastos importantes, puesto que acciones sencillas como comer juntos, preparar una receta, jugar un juego de mesa o salir a caminar pueden convertirse en recuerdos valiosos y mejorar la comunicación familiar.

Los expertos señalan que el tiempo de calidad ayuda a crear un ambiente de confianza donde cada miembro se siente escuchado y apoyado, y en el caso de los niños y adolescentes, favorece su desarrollo emocional, fortalece la autoestima y brinda seguridad para enfrentar desafíos.

Fomentar el respeto, la empatía y el diálogo para resolver conflictos de manera positiva, así como valorar las opiniones de cada integrante, son claves para construir una familia unida basada en la calidad de los momentos compartidos.