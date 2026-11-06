Lenny Jay llega a El Salvador con «This Is Michael», tributo al Rey del Pop

El brasileño Lenny Jay llega a El Salvador con «This Is Michael», un tributo a Michael Jackson. El espectáculo se presentará el 27 de noviembre con producción de Cosmo Producciones.

El imitador ha llevado el show a más de 200 países, según detalló Darian Rosales, de la productora. La propuesta incluye gestos, bailes y vestuarios inspirados en el Rey del Pop.

«Si a ustedes les gusta Billie Jean, Thriller, todas esas canciones que crecimos escuchando, es el momento para ir a verlo», afirmó Rosales.

El tributo cuenta con el aval de la familia de Michael Jackson.

El evento es apto para todo público y busca convocar a familias enteras. Los menores de 12 años pagan 25 dólares sin importar la localidad.

Las entradas se venden en Smart Ticket y hay tres localidades disponibles.