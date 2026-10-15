Thibaut Courtois renueva con el Real Madrid hasta la temporada 2027-2028 y cumplirá su novena campaña

Thibaut Courtois del Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el club blanco para seguir como mínimo una temporada más hasta el final de la 2027-2028. El portero tenía contrato hasta el próximo 30 de junio.

Así lo apunta Frabrizio Romano, quien explica que el acuerdo se ha terminado y que el equipo merengue será oficial en los próximos días, cuando el nuevo contrato sea firmado por ambas partes.

El guardameta acabará la temporada con 35 años, pero en el Real Madrid siguen considerándolo el mejor portero del mundo. Creen que no hay en el mercado otro guardameta como él y cumple su novena temporada en el club.