Theremín, el instrumento que definió el sonido alienígena en el cine

El theremín es un instrumento electrónico que se interpreta moviendo las manos alrededor de dos antenas, sin contacto físico.

Su timbre extraño llamó la atención de Hollywood y se convirtió en sinónimo del sonido de los extraterrestres en el cine.

Una antena controla la altura de la nota mientras que la otra modifica el volumen.

Al acercar o alejar las manos se producen sonidos agudos, ondulantes y misteriosos.

Uno de sus usos más famosos apareció en la película The Day the Earth Stood Still, de 1951.

Su banda sonora ayudó a establecer ese sonido como sinónimo de lo desconocido.