The Beatles lanzó Love Me Do un cinco de octubre y marcó la historia musical

La legendaria banda británica inició así una trayectoria que revolucionó la industria musical.

En 1962, la legendaria banda británica The Beatles lanzó su primer sencillo oficial titulado Love Me Do. La agrupación, integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, inició así una trayectoria que revolucionaría la industria musical.

La canción, reconocida por su melodía pegadiza y el sonido de la armónica, fue el inicio de una carrera que llevaría a los cuatro músicos a convertirse en un fenómeno mundial.

Con el paso de los años, The Beatles conquistó escenarios internacionales y dejó un legado que continúa inspirando nuevas generaciones.