Los amantes de la adrenalina encuentran en terror CIFCO, ubicado en Fenadesal, una experiencia que combina miedo, suspenso y diversión, el recorrido temático incluye escenarios inspirados en el cine de terror y la ciencia ficción, con personajes que interactúan en todo momento con los visitantes.

Entre sus principales atracciones destacan la casa del terror, leyendas urbanas, Circus, zombie estación, además de las ambientaciones Hombres de Negro y área 503.

Detrás de cada escenario hay decenas de actores que dan vida a extraterrestres, zombies, reptilianos y emblemáticos personajes del cine de terror, convirtiendo cada recorrido en una experiencia interactiva, también encontraran versiones de personajes infantiles como Mickey, Minnie, Woody y Blancanieves.

El parque temático permanecerá abierto hasta el 9 de agosto, de 3:00 de la tarde a 11:00 de la noche. La entrada general tiene un valor de $1.50, mientras que algunas atracciones requieren un pago adicional de $3. Los niños menores de 6 años y los adultos mayores de 60 ingresan gratis.

Además del recorrido, los asistentes pueden disfrutar de áreas para fotografías, gastronomía y comercios con artículos de la cultura pop.