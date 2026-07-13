Terremotos en Venezuela: suben a 4300 los fallecidos tras hallazgo de nuevos cuerpos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este sábado que la cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio asciende a 4.333 personas, tras el hallazgo de 215 nuevos cuerpos en las labores de búsqueda.

La mayoría de las víctimas mortales se concentra en el estado costero de La Guaira, donde más de 180 edificios colapsaron por completo a causa de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

El balance oficial mantiene en 16.740 el número de heridos y 315 cuerpos sin identificar. La Organización de Naciones Unidas estima que alrededor de 50.000 personas continúan desaparecidas.