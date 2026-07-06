Terremotos en El Salvador

El Salvador, ubicado sobre las placas tectónicas de Cocos y la del Caribe y conocido popularmente como el Valle de las Hamacas, ha sido fuertemente golpeado por varios terremotos en el último siglo, uno de los más significativos y que mayor daños causó fue el de octubre de 1986, con epicentro en la capital, 10 segundos fueron suficientes para causar la caída del edificio Rubén Darío y el hotel Gran San Salvador, según datos este terremoto causo más de 1,500 muertes, 10,000 heridos y pérdidas por 10,000 millones de colones, salvadoreños aún recuerdan este fatídico día.

Otro de los terremotos que aún recuerda la población es el de 1965 y 2001, que también ocasionaron perdidas, pero en menor cantidad a raíz del 86, las acciones de prevención y regulaciones de construcción fueron activadas.

25 años han pasado desde el último terremoto registrado en el país, existe una posibilidad de volver a vivir un evento como estos en el país, ¿cuándo? No se puede pronosticar, el experto señala que El Salvador no debe bajar las medidas de prevención y vigilancia.