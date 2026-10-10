Terremoto en Panamá

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió panamá este viernes 9 de octubre de 2026, a las 12:56 hora local, según el servicio geológico de Estados Unidos. El organismo estadounidense ajustó varias veces la cifra: primero la estimó en 8, luego en 7,6 y finalmente en 7,7. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró en cambio, 7,2.

El epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, al sur del país. En ciudad de Panamá, cientos de personas salieron de los edificios por precaución.

El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos emitió avisos para las costas del pacífico de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. Hasta el momento no se han reportado víctimas, pero sí daños materiales. Se registraron réplicas de hasta magnitud 6.

Las autoridades evalúan los daños, con atención en Herrera, Veraguas y Los Santos. Las cifras son preliminares y podrían cambiar.