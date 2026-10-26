Terminator cumple cuatro décadas como clásico de la ciencia ficción y estrella del cine de acción

Un 26 de octubre de 1984 se estrenó Terminator, película de ciencia ficción dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger. La producción conquistó al público y se convirtió en un clásico del cine.

La historia presenta a un cyborg enviado desde el futuro con la misión de asesinar a Sara Connor, una mujer cuyo hijo tendrá un papel decisivo en el destino de la humanidad.

Mientras una máquina intenta cambiar el futuro, un soldado viaja al pasado para protegerla y evitar una catástrofe.

Con escenas de acción, efectos especiales y una trama llena de suspenso, la película destacó por explorar la inteligencia artificial y los posibles riesgos de un futuro dominado por las máquinas.

Su éxito dio origen a una franquicia con varias secuelas y consolidó a Schwarzenegger como una de las grandes estrellas del cine de acción.