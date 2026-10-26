Terminator cumple cuatro décadas como clásico de la ciencia ficción y estrella del cine de acción

La película de James Cameron se estrenó el 26 de octubre de 1984 en los cines.

Un 26 de octubre de 1984 se estrenó Terminator, película de ciencia ficción dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger. La producción conquistó al público y se convirtió en un clásico del cine.

La historia presenta a un cyborg enviado desde el futuro con la misión de asesinar a Sara Connor, una mujer cuyo hijo tendrá un papel decisivo en el destino de la humanidad.

Mientras una máquina intenta cambiar el futuro, un soldado viaja al pasado para protegerla y evitar una catástrofe.

Con escenas de acción, efectos especiales y una trama llena de suspenso, la película destacó por explorar la inteligencia artificial y los posibles riesgos de un futuro dominado por las máquinas.

Su éxito dio origen a una franquicia con varias secuelas y consolidó a Schwarzenegger como una de las grandes estrellas del cine de acción.