¡Tensión en la ONU! Presidente de Irán acusa a EE.UU. e Israel de terrorismo

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, acusó a Estados Unidos e Israel de terrorismo durante su intervención en la Asamblea General número 81 de las Naciones Unidas, en medio del conflicto que mantiene con Washington.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que su país no se arrodillará y acusó a Estados Unidos e Israel de haber realizado ataques contra Teherán.

El presidente iraní mostró fotografías de los ataques y afirmó que entre las víctimas había niños. Sus declaraciones provocaron la salida del único representante de Estados Unidos que se encontraba en la sala.