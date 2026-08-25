Tener arma de fuego en casa sin licencia puede llevar a prisión

Entre una denuncia y una posible condena existe todo un proceso judicial que muchas veces es desconocido, el cual inicia con la audiencia inicial, donde un juez analiza la situación y define si la persona continúa en libertad o se le decreta detención preliminar.

Posteriormente, cuando finaliza la audiencia inicial, se emite un auto de instrucción formal que autoriza un plazo de instrucción de seis meses, durante el cual se realizan todas las diligencias probatorias e investigativas para establecer si existe delito, según detalló la especialista.

Luego, el caso puede llegar a la audiencia preliminar, donde se define si existen elementos para pasar a la siguiente fase, que es la etapa de juicio, la fase final del proceso en primera instancia donde se determina si la persona será condenada o absuelta.

Expertos señalan que ser denunciado, ser detenido y ser condenado no son lo mismo, ya que entre una acusación y una sentencia existe todo este procedimiento judicial para determinar hechos, valorar pruebas y establecer responsabilidad penal.