Temporal azota Chile: lluvias y vientos dejan 3 muertos y decenas de afectados

El temporal de lluvias, vientos y marejadas que afecta a diez de las dieciséis regiones de Chile ha dejado hasta el jueves tres personas fallecidas y 76 damnificados.

Las víctimas fatales ocurrieron por la caída de un árbol durante labores de despeje de una carretera, el desplome de un techo mientras se limpiaban canaletas y una descarga eléctrica en un poste de energía.

El sistema frontal, que comenzó la tarde del miércoles ha provocado además cinco lesionados, la mayoría en el sur del país. Más de medio millón de personas quedaron sin suministro eléctrico el jueves debido a la caída de árboles sobre los cables, mientras que las marejadas y ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora obligaron a restringir labores en decenas de puertos.