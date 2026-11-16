Enfrentar estas situaciones son parte de los retos que asumen a diario los voluntarios de los cuerpos de socorro a nivel nacional. La templanza bajo presión y la rapidez para identificar signos son algunas de las cualidades que deben poseer, pero ¿qué pasa cuando un ser querido se convierte en el paciente?

En octubre de 2022, la esposa de Luis conducía sobre la calle al volcán cuando sufrió un accidente, al realizar un vehículo una maniobra indebida.

La calma, el haber escuchado cómo se atienden las emergencias y, sobre todo, la capacitación recibida para saber qué hacer ante un accidente fueron claves para actuar de manera oportuna.

Los voluntarios hacen un llamado a conducir a la defensiva y con precaución, pues las cifras son alarmantes. Actualmente, el observatorio de seguridad vial registra 19,188 accidentes, es decir, 60 siniestros viales diarios, cerca de 43 lesionados al día y 4 fallecidos.