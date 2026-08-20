Teletón lanzo su campaña «Abrazo que nos une»

Teletón lanzo su campaña para este 2026, en el mes de septiembre participaran cientos de artistas nacionales e internacionales en ese evento lleno de solidaridad.

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Abrazo que nos une, ese es el logo de la campaña de Teletón de este año. Donde se ha unido la fuerza de solidaridad y el compromiso para continuar apoyando a miles de niños y adultos que son beneficiados con este proyecto.

Para este año hay sorpresas que fueron anunciadas en el evento y es que después de muchos años la transmisión será de 20 horas donde se presentaran talentos nacionales e internacionales, grupos de baile, obras de teatro y la participación especial de Adal Ramones.

Teletón abre sus puertas sin ningún costo, con la ayuda y acompañamiento de sus colaboradores y voluntarios ayudando a familias y pacientes. Este año la Red Salvadoreña de Medios nuevamente será parte de la iniciativa.