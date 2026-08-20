Teletón lanzo su campaña «Abrazo que nos une»

Abrazo que nos une, ese es el logo de la campaña de Teletón de este año. Donde se ha unido la fuerza de solidaridad y el compromiso para continuar apoyando a miles de niños y adultos que son beneficiados con este proyecto.

Para este año hay sorpresas que fueron anunciadas en el evento y es que después de muchos años la transmisión será de 20 horas donde se presentaran talentos nacionales e internacionales, grupos de baile, obras de teatro y la participación especial de Adal Ramones.

Teletón abre sus puertas sin ningún costo, con la ayuda y acompañamiento de sus colaboradores y voluntarios ayudando a familias y pacientes. Este año la Red Salvadoreña de Medios nuevamente será parte de la iniciativa.