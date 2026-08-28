Telescopio Nancy Grace Roman de la NASA será lanzado el 30 de agosto para investigar energía oscura

La NASA y SpaceX tienen previsto lanzar el telescopio espacial Nancy Grace Roman el próximo 30 de agosto a las 7:26 a.m., hora de Estados Unidos. El observatorio, que llegó el 25 de agosto al Centro Espacial Kennedy, investigará la energía oscura, la materia oscura y buscará nuevos exoplanetas.

Los equipos realizarán una última revisión antes del despegue para confirmar que todo esté listo para la misión, considerada una de las más esperadas de los últimos años. Una de las características más sorprendentes del telescopio es su enorme campo de visión, que le permitirá observar una región del cielo al menos 100 veces más amplia que la del telescopio Hubble.

Gracias a esta capacidad, los científicos podrán estudiar enormes cantidades de galaxias y sistemas planetarios. El objetivo principal es obtener una visión más detallada del cosmos y encontrar nuevas pistas sobre cómo se formó y evolucionó el universo.