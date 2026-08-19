Teleférico en San Salvador: ¿cuándo comenzará a operar?

El primer teleférico de transporte en San Salvador estaría funcionando durante el primer semestre de 2027 en San Salvador.

El proyecto beneficiaría inicialmente a unas 200,000 personas y actualmente avanza con la llegada escalonada de infraestructura desde Francia, país de origen de la empresa proveedora.

Además, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó sobre las próximas líneas que se proyectan en zonas cercanas a San Salvador. Una de ellas conectaría Santa Tecla con el volcán de San Salvador, mientras que otras dos estarían ubicadas en Soyapango.